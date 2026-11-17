تقدم إنفينيتي QX60 عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، التي تجمع بين الطابع العائلي والقدرات الميكانيكية عالية الأداء.

وتأتي نسخة Autograph في مقدمة الفئات الأعلى تجهيزًا، حيث تضم مجموعة من الخصائص التقنية، إلى جانب الاعتماد على محرك سداسي الأسطوانات ونظام دفع رباعي.

تصميم إنفينيتي QX60 Autograph

تعتمد إنفينيتي QX60 Autograph على هيكل ذي أبعاد كبيرة ضمن فئة السيارات العائلية الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5,033 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,981 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,770 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,900 مم.

وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع عجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بمؤشرات للانعطاف، إلى جانب إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، مع خاصية الذاكرة، بينما تضيف فتحة السقف البانورامية.

محرك إنفينيتي QX60 Autograph

تعتمد الفئة Autograph على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6، بسعة تبلغ 3.5 لتر، وهو محرك احتراق داخلي ينتج قوة تصل إلى 279 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/ساعة، في حين يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 10.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 70 لترًا.

تجهيزات إنفينيتي QX60 Autograph

تحصل المقصورة الداخلية في إنفينيتي QX60 Autograph على مجموعة من التجهيزات التقنية، من بينها شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام ملاحة متصل.

وتضم السيارة نظامًا صوتيًا يتكون من 16 سماعة، إلى جانب مكبرات صوت فردية مدمجة في مسندي رأسي السائق والراكب الأمامي، مع مقاعد كهربائية، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.