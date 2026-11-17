يتساءل كثير من قارئي القرآن الكريم عن حكم ترك سجود التلاوة عند المرور بآيات السجود، وما إذا كان تركه جائزًا أم يؤثر في صحة القراءة وثوابها، خاصة إذا تعذر على القارئ السجود بسبب وجوده في المواصلات أو سيره في الشارع أو انتقاض وضوئه.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال أحد دروس العلم، إن سجود التلاوة ليس فرضًا، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعض المرات وترك السجود في مرات أخرى، حتى لا يُفهم أنه فريضة على المسلمين.

ماذا يفعل المسلم إذا تعذر عليه سجود التلاوة؟

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من قرأ آية سجدة وتعذر عليه أداء سجود التلاوة في الحال، يمكنه تأجيل السجود إلى أن يتمكن من أدائه، أو أن يردد: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 4 مرات.

هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟

اختلف الفقهاء بشأن اشتراط الطهارة لصحة سجود التلاوة؛ إذ يرى الفقهاء الأربعة ضرورة الوضوء، باعتبار سجود التلاوة في حكم الصلاة، واستنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».

وفي المقابل، ذهب عدد من علماء السلف إلى جواز سجود التلاوة دون وضوء، ومن بينهم ابن حزم والبخاري والشوكاني، مستدلين بعدم وجود نص صريح يشترط الطهارة لسجود التلاوة، وعدم ورود أمر نبوي بالوضوء عند تلاوة آية السجدة.

هل التثاؤب أثناء قراءة القرآن دليل على الحسد؟

وفيما يتعلق باعتقاد البعض أن كثرة التثاؤب أثناء قراءة القرآن الكريم أو الصلاة تدل على الحسد أو السحر، أكد الشيخ محمود شلبي أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التثاؤب مكروه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الشيطان، ناصحًا من يتثاءب بأن يكتم التثاؤب قدر استطاعته ويضع يده على فمه، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

وأضاف أن التثاؤب لا يبطل الصلاة، وأن صلاة من يتثاءب أثناء أدائها تظل صحيحة، مشددًا على ضرورة محاولة دفع التثاؤب وعدم فتح الفم أثناء قراءة القرآن، ومؤكدًا أنه لا علاقة بين التثاؤب والحسد أو السحر.