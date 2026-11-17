نجح فريق طبي من قسمي جراحة العيون و جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة طفل 13 عاما عقب استقباله بمستشفى الإصابات إثر تعرضه لحادث أدى إلى اختراق قلم رصاص منطقة العين ونفاذه إلى عمق الجمجمة مع امتداد مساره إلى عمق محجر العين وصولا إلى مناطق شديدة الحساسية بالقرب من الأوعية الدموية الرئيسية بالمخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات، و الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور طارق علي راجح، مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، و الدكتور طارق أحمد علي، رئيس قسم طب وجراحة العيون، و الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.

ونظرا لخطورة الإصابة ودقة مسار الجسم الغريب وقربه من الأوعية الدموية الحيوية، خضع الطفل لتقييم طبي عاجل ومشترك من فريقي طب وجراحة العيون وجراحة المخ والأعصاب، حيث أُجريت الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد مسار القلم بدقة، والتي شملت الأشعة المقطعية، إلى جانب الأشعة المقطعية بالصبغة على شرايين وأوردة المخ (CT Angiography and Venography).

وأظهرت نتائج الأشعات امتداد الجسم الغريب إلى عمق محجر العين، وصولا إلى منطقة قريبة من الشريان السباتي الداخلي (Internal Carotid Artery) والجيب الكهفي (Cavernous Sinus)، وهما من المناطق التشريحية شديدة الحساسية، نظرًا لاحتوائهما على أوعية دموية وتراكيب عصبية حيوية.

وبناء على التقييم الطبي المشترك، تقرر التدخل الجراحي لاستخراج قلم الرصاص بواسطة فريق قسم طب وجراحة العيون، الذي ضم الدكتور أحمد عبد الناصر عوض، مدرس القسم، والطبيبة نجلاء مصطفى عبد الحافظ، والطبيب محمد علي نتاج، المدرسين المساعدين بالقسم.

كما جرى تجهيز فريق قسم جراحة المخ والأعصاب للتدخل الفوري حال حدوث أي نزيف أو إصابة بالأوعية الدموية أثناء استخراج الجسم الغريب، وضم الفريق الدكتور أحمد زناتي، مدرس القسم، والطبيب عمرو جمال، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة نرجس سمير، طبيب مقيم بالقسم.

وشارك في التدخل فريق التخدير، تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، وضم الدكتور أحمد خالد، مدرس القسم، والطبيب لؤي جمال، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة رانيا جمال، طبيب مقيم بالقسم، إلى جانب فريق هيئة التمريض الذي ضم، عبدالحي عادل، والأستاذ مصطفى سيد.

وأجريت العملية بنجاح، وتمكن فريق طب وجراحة العيون من استخراج قلم الرصاص بالكامل، مع الحفاظ على استقرار العلامات الحيوية للطفل طوال فترة التدخل الجراحي.

وعقب انتهاء العملية مباشرة، وأثناء استمرار الطفل تحت تأثير التخدير الكلي، أجرى فريق قسم جراحة المخ والأعصاب أشعة مقطعية على المخ، للاطمئنان على سلامة أنسجته وعدم وجود أي نزيف أو مضاعفات حادة.

وبعد نقل الطفل إلى العناية المركزة وإفاقته من التخدير، أظهر التقييم العصبي استعادة كاملة للوعي، دون وجود أي علامات على تدهور الحالة العصبية أو أعراض تشير إلى حدوث نزيف داخل الجمجمة.

واستكمالا للاطمئنان على سلامة الأوعية الدموية، أجريت أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين وأوردة المخ مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم نفسه، وأكدت النتائج سلامة الأوعية الدموية، وعدم وجود إصابات بالشريان السباتي الداخلي أو الجيب الكهفي، أو أي مضاعفات وعائية ناتجة عن الإصابة، وأعلن الفريق الطبي استقرار حالة الطفل.

يأتي هذا النجاح ليعكس كفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة، كما يبرز أهمية التكامل والتنسيق بين التخصصات الطبية المختلفة، لضمان تقديم أفضل طبية للمرضى.