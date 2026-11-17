أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بتعهدها للشعب الأمريكي بعدم الانخراط في حروب طويلة الأمد، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الحرب مع إيران إلى صراع مفتوح يستمر لسنوات.

وقال فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، أجراها مع الإعلامية لورا إنغراهام، إن ترامب لن يسمح باستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم تحويل المواجهة مع إيران إلى التزام عسكري يمتد لعشر أو 15 عامًا، أو حتى لعامين.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده سبق أن تعهدت لمواطنيها بعدم الدخول في حروب أبدية، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يرى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني، باعتباره تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.