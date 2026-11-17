بدأت الجهات المعنية التحقيق فى نشوب حريق بمحيط مسجد ببنها لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شبفي كمية من المخلفات بمحيط أحد المساجد بمنطقة عزبة العمري بمدينة بنها،في محافظة القليوبية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مخلفات بمحيط مسجد بمنطقة عزبة العمري بمدينة بنها، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.