أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» بأن ضربات روسية استهدفت جسرين رئيسيين في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الإثنين، ضمن هجوم ليلي ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية، وأدى إلى اضطرابات في إمدادات المياه والتدفئة بعدد من أحياء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق «تليجرام»، قبيل منتصف ليل الإثنين، إن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض جسري الشمال والجنوب في العاصمة لضربات روسية، وذلك بعد تحذيرات أطلقها سلاح الجو الأوكراني بشأن اقتراب صواريخ من المدينة.

وأضاف كليتشكو، في منشور لاحق، أن الهجوم الروسي تسبب في أضرار بأنظمة البنية التحتية الحيوية، ما انعكس على خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.

أوكرانيا ترد بهجمات مسيّرة على موسكو والقرم

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية تعرض العاصمة موسكو لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، إذ قال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض 20 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وفي سياق متصل، أعلن سيرجي أكسيونوف، الحاكم المعيّن من قبل موسكو في شبه جزيرة القرم، تعرض جسر القرم لهجوم أوكراني لليوم الثاني على التوالي، مشيرًا إلى تعليق حركة المرور على الجسر عقب الهجوم.

وقال أكسيونوف، عبر تطبيق «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية استهدفت الجسر مجددًا، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

تحذيرات أوكرانية من هجوم روسي وشيك

وتأتي هذه التطورات بعدما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، من استعداد روسيا لشن هجوم جديد، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد على أي تصعيد عسكري.

وتزامنت التحذيرات مع إجراء كييف مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن احتمالات استئناف جولات المفاوضات مع روسيا، بمشاركة ممثلين عن دول أوروبية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بحث مسار الحرب والتوصل إلى تسوية محتملة.