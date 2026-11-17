قال الإعلامي د. عمرو الليثي إن ضيفته بدأت مشوارها وهي طفلة، والتحقت بمعهد الباليه لتخوض مجال الفن الاستعراضي مع فرقة الفنان حسن عفيفي، واشتهرت بأدوار بنت البلد الدلوعة في عدد كبير من الأعمال الفنية.



وأضاف الليثي أن حياتها الإنسانية فيها دراما أثرت على مشوارها وعلى أفكارها ومشاعرها، والليلة سنعرف كيف واجهت المشاكل والصدمات الصعبة وقدرت تستمر.

واستضاف الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، الفنانة عايدة غنيم، والتي كشفت عن الوجه الإنساني الذي لا يعرفه أحد عنها.

البداية من معهد الباليه وفوازير عمو فؤاد

وكشفت عايدة غنيم أنها خريجة معهد الباليه، وبدأت كفنانة استعراضية في فوازير «عمو فؤاد»، وروت كيف تم ترشيحها للعمل، وأبرز الذكريات التي تفتكرها عن هذا العمل.

بديلة منى عبد الغني في «ألابندا»

وروت كواليس اختيارها عام 1998 لتكون بديلة للفنانة منى عبد الغني في مسرحية «ألابندا»، وكيف استقبلت خبر ترشيحها، وأبرز الكواليس التي عاشتها مع نجوم العمل مثل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد السقا.

«عائلة الحاج متولي».. العلامة الفارقة

وتحدثت عن تجسيدها شخصية «سعدية»، ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وإلى أي مدى كان هذا الدور علامة فارقة في بداياتها، ومن الذي رشحها للدور، وأبرز الأعمال التي قدمتها بعد «عائلة الحاج متولي».

هل ظلمها المخرجون؟

وأجابت عايدة غنيم على أن المخرجين ظلموها عندما حصروها في أدوار بنت البلد الشقية ،

كما استعادت أهم ذكرياتها مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود»، وشخصية «فريدة» التي جسدتها في مسلسل «حديث الصباح والمساء».

وكشفت عن النجم الذي كانت تتمنى أن تمثل أمامه، وعن الأعمال الفنية التي قدمتها

ومن أعمالها: الشارد - الإمام المراغي - طيري يا طيارة - زمن عماد الدين - أولاد الشوارع - عبودة ماركة مسجلة - راجعلك يا إسكندرية.

الانفصال.. وأم معيلة

وكشفت عايدة غنيم أنها انفصلت عن زوجها السيناريست أحمد عاشور، وأصبحت أمًا معيلة لابنها محمد، وأجابت عن أنها كانت تجربة قاسية بالنسبة لها، وعما إذا كانت قد تزوجت بعد قصة حب، وما الذي كسر العلاقة بينها وبينه.

وتحدثت عن ابنها محمد، وعمره الآن، وعما إذا كانت تشعر بأي نوع من الذنب تجاه ابنها لأنها حرمته أن يعيش بينها وبين والده بشكل طبيعي، وهل استطاعت أن تعوضه عن غياب الأب؟

كما كشفت عما إذا كان ابنها لديه ميول فنية ورثها منها، وأكدت أنها تعمل على «تيك توك» من أجل أن تعيش هي وابنها.

وأجابت على سؤال: هل فكرت أن تتزوج مرة ثانية لكي يكون هناك من يحمل معها المسؤولية بدلًا من أن تبقى وحدها؟

أصعب لحظات حياتها.. مقتل والدتها

وروت عايدة غنيم أصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها، وهي لحظة مقتل والدتها على يد أحد الجيران بغرض السرقة، وتذكرت ذلك اليوم، وكيف تلقت الخبر الصادم.

وكشفت كيف قتلها الجاني، وأكدت أنها فقدت النطق لمدة 40 يومًا بعد الحادث من شدة الصدمة.

وتحدثت عن من وقف بجانبها في هذه المحنة القاسية، وعما إذا كانت قد ارتاحت عندما تم القبض على الجاني والحكم عليه بالمؤبد، وإصابته بالعمى وهو في السجن، وما الذي تفتقده بعد رحيل والدتها.

لو رجع بها الزمن

وفي ختام اللقاء، أجابت عايدة غنيم على سؤال: لو رجع بها الزمن للوراء، ماذا كانت لن تفعل، وماذا كانت ستفعل؟ واختتمت حديثها برسالتها الأخيرة.