اتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان الفصائل اليمنية بمواصلة استهداف مطار عدن، بهدف عزل اليمنيين عن العالم الخارجي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإمدادات الغذائية إلى البلاد.

وقال النعمان إن استهداف مطار عدن يمثل تهديدا مباشرا لحركة النقل الجوي والجهود الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تستهدف التضييق على المواطنين وحرمانهم من المساعدات والاحتياجات الأساسية.

ويكتسب مطار عدن الدولي أهمية استراتيجية باعتباره أحد المنافذ الجوية الرئيسية في اليمن، ومركزا حيويا لحركة سفر المواطنين ونقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية، في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية الممتدة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الصراع عام 2014.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في اليمن، حيث أدى الصراع إلى تضرر البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات الأساسية، فضلا عن تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين.