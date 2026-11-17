أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على طائرة مسيرة أمريكية أثناء تحليقها في أجواء جزيرة قشم، بالقرب من مضيق هرمز، دون الكشف عن نوع الطائرة أو تفاصيل العملية التي أسفرت عن السيطرة عليها.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها في الخليج العربي وقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، والذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية بالغة في حسابات الأمن والطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرا، ما يجعله محور اهتمام إقليمي ودولي، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية وأمنية متصاعدة، وسط مخاوف من انعكاس أي مواجهة بين طهران وواشنطن على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.