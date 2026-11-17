قالت رنا حسن أبو السعود، ابنة الملحن الكبير الراحل حسن أبو السعود، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، إن علاقة والدها مع عمرو دياب كانت حالة حب كبيرة.



وأضافت أن أغنية «عدى الليل» كان المفروض أن يغنيها عمرو دياب، وقال الشاعر بهاء الدين محمد إنها «مش لايقة عليه»، فأعطاها لإيهاب توفيق.

عادل إمام وعمر الشريف

وعن الزعيم عادل إمام، أجابت: «كنا مع بعض دايمًا في المصيف، وكان والدي يحب الفنان عادل إمام جدًا».

وعن عمر الشريف، أجابت: «كان شخصية ممتازة وحبيب والدي».

وأكدت أن فيلم «العار» حصل من خلاله حسن أبو السعود على جائزة أفضل موسيقى تصويرية.



بهاء سلطان

وقالت إن بهاء سلطان قال في تصريح له بعد وفاة والدها: «سندي في الحياة راح».

وأضافت أن والدها كان يقول إن بهاء طيب جدًا، وكان يعشق صوته ويدعمه بقوة ويسانده، ولو كان عايشًا ما كان بهاء مرّ بتلك الأزمة التي جعلته يمكث في البيت لأكثر من 12 عامًا.

وأكدت أنها لا تعتقد أن هناك ألحانًا لحسن أبو السعود لم ترَ النور.

اللحظات الأخيرة

وعن اللحظات الأخيرة في حياته، قالت إنه كان يقول: «أنا مش هعيش لأكتر من 54 سنة، وأبويا مات كده، وأخويا مات كده»، وبالفعل توفي يوم ميلاده 20 أبريل، وكانت صدمة كبيرة.

وأضافت: «قبلها كان هناك خلاف مع شيرين، وزعل جدًا، وأصيب بهبوط حاد، ونزل إلى المستشفى، وكان ينطق الشهادة، وكان يتعرق طول الليل، وتوفي في المستشفى».

الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

وكشفت أن الخلاف كان مع شيرين، وهو أول من اكتشفها، وكان نصر محروس قد دعمها وساندها، وكانت هناك مشاكل تخص النقابة، ولم تكن شيرين تقوم بما عليها تجاه النقابة، وكانت هناك قضايا.

وأوضحت أن شيرين وقتها أرادت ترك نصر محروس، ولا تريد أن تدفع الشرط الجزائي، وكان خلافًا كبيرًا، وأنها لم تدفع للنقابة، وكان والدها هو النقيب، واضطر والدها إلى إيقافها.

وتابعت: «مرة اتصل به مكتب الرئيس حسني مبارك بسبب إيقافها، والخلاف الأخير كان صادمًا جدًا، وكانت شيرين عندنا بالبيت، وأخطأت في حقه، وأنها لم تكن تريد أن تدفع لنصر محروس الشرط الجزائي، ووالدي حزن بشدة بسبب هذا الموقف، وكان مقهورًا، وتوفي بعدها».

المفاجأة.. شيرين عند الجثمان

وكشفت عن المفاجأة، قائلة: «شيرين أول ما عرفت بخبر وفاته، جاءت بسرعة، وكانت تجلس بجوار جثته، وأثناء الدفن، وكانت تبكي وتقول له: سامحني».

وقدمت ابنته رنا في آخر الحلقة عددًا من الأغاني بصوتها للراحل الكبير حسن أبو السعود.