التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الفريق الطبي صاحب نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، والتي أُجريت بمستشفى بني سويف التخصصي لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تعاني من ثقب بين الأذينين بالقلب، وذلك تقديرًا لجهود الفريق الطبي وما حققه من نجاح يُعد الأول من نوعه بمستشفيات الوزارة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره واعتزازه بالجهود التي بذلها الفريق الطبي، مثمنًا كفاءة الأطباء وأطقم التخدير والعمليات والرعاية المركزة، وما أظهروه من تكامل وتعاون في إجراء هذه الجراحة الدقيقة بنجاح، كما أثنى على جهود وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة في دعم المستشفى وتطوير مستوى الخدمات الطبية وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة للتوسع في التخصصات الدقيقة،

وأكد المحافظ أن نجاح إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات الصحية، ويعكس تطور مستوى الأداء والقدرات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متقدمة داخل المحافظة، ويخفف عن المرضى وأسرهم مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاج.

وأكد محافظ بني سويف أهمية البناء على هذا النجاح، ومواصلة العمل لتطوير مستوى الخدمات الطبية والتوسع في إجراء التدخلات الجراحية المتخصصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدر جهود الكوادر الطبية المتميزة، وتحرص على تحفيزها وتوفير المناخ الداعم لمواصلة أدائها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الفريق الطبي عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على حرصه على استقبالهم وتقدير جهودهم واهتمامه بتحفيز الكوادر الطبية، مؤكدين أن هذا التقدير يمثل دافعًا معنويًا كبيرًا لهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، والسعي إلى تحقيق مزيد من النجاحات الطبية، والتوسع في إجراء الجراحات والتدخلات الدقيقة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وكان مستشفى بني سويف التخصصي قد نجح يوم 11 نوفمبر الجاري في إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تعاني من ثقب بين الأذينين بالقلب، وذلك عقب استقبال الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وتحديد التدخل الجراحي المناسب، حيث تكللت الجراحة بالنجاح، وخضعت المريضة للمتابعة الطبية الدقيقة عقب العملية، حتى تحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى يوم الأحد 15 نوفمبر، وهي في حالة صحية مستقرة.

حضر اللقاء :الدكتور علي محمد حسن طبل مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والدكتورة إيمان محمد عبد العزيز البنا نائب مدير المستشفى، وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كل من :الدكتور تامر محمد عبد العظيم استشاري قسم رعاية مركزة، الدكتور عمرو محمد سيد رئيس قسم التخدير، الدكتور حسام الدين عبد الفتاح بيومي رئيس قسم العمليات، الدكتور أحمد حسن محمد عبد الفتاح استشاري جراحة قلب وصدر، الدكتور عبد الله سامي قرني استشاري جراحة قلب وصدر، الدكتور محمد صبري أبوشنب أخصائي تخدير، السيدة أمل عادل سيد رئيسة التمريض.