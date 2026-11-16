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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظارات سامسونج وجوجل الذكية.. فتح باب الحجز بأسعار تبدأ من 395 دولاراً

نظارات سامسونج
نظارات سامسونج
احمد الشريف

فتحت شركتا سامسونج وجوجل باب الحجز المسبق لنظاراتهما الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Gemini)، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع علامتي "Warby Parker" و"Gentle Monster" بأسعار تبدأ من 395 دولاراً، تمهيداً لطرحها الرسمي في الأسواق يوم 10 ديسمبر المقبل.

مواصفات ومزايا نظارات سامسونج وجوجل الذكية

أوضح تقرير نشره موقع "TechRepublic" أن النظارات الجديدة تجمع بين عتاد سامسونج ومساعد جوجل الذكي (Gemini)، مما يتيح للمستخدمين الاستفسار عما يرونه أمامهم والحصول على الاتجاهات الصوتية عبر خرائط جوجل، بالإضافة إلى ترجمة المحادثات الفورية بأكثر من 70 لغة وإجراء المكالمات والرد على الرسائل بالأوامر الصوتية دون لمس الهاتف.

وتضم النظارات كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وأربعة ميكروفونات، ومكبرات صوت مفتوحة للأذن، وتعمل بمعالج "Snapdragon AR1 Gen 1" بوزن يبلغ نحو 41 جراماً، كما توفر بطارية تدوم حتى 9 ساعات في الشحنة الواحدة وتصل إلى 72 ساعة باستخدام حافظة الشحن، دون وجود شاشة مدمجة حيث تعتمد على التفاعل الصوتي.

وأكدت جوجل تزويد النظارات بإجراءات خصوصية تشمل إضاءة مؤشر ضوئي عند التصوير يتوقف التسجيل فوراً في حال تغطيته، مع إخفاء وجوه المارة تلقائياً واستبعاد الصور الملتقطة من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو الإعلانات.

الأسعار وتوافر نظارات سامسونج وجوجل وتوافق الهواتف

أشار التقرير إلى توفر 30 خياراً متنوعاً عبر 9 تصميمات مختلفة، حيث تبدأ أسعار مجموعة "Warby Parker" من 395 دولاراً، بينما تتراوح أسعار تصميمات "Gentle Monster" بين 449 و489 دولاراً، على أن يبدأ البيع العام في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم 10 ديسمبر.

ولفت الموقع إلى أن النظارات تتوافق مع هواتف "Galaxy S" و"Galaxy Z" بنظام "One UI 9.0" فأحدث، وهواتف "Pixel 7" فأحدث بنظام "Android 17"، وكذلك هواتف "iPhone" المزودة بذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجابايت ونظام "iOS 26.6" فأحدث، إلا أن ميزة المساعدة البصرية "Guided Vision" وخدمة "Aira" ستقتصران عند الإطلاق على هواتف أندرويد فقط.

نظارات سامسونج جوجل الذكية سامسونج Gemini الذكاء الاصطناعي خرائط جوجل

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