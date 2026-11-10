سامسونج تسخر من آبل.. حرب الإعلانات تشتعل بسبب "آيفون ديو"

استغلت شركة "سامسونج" (Samsung) الأزمة الأخيرة التي ضربت هاتف أبل القابل للطي "آيفون ديو" (iPhone Duo)، لتشن هجوماً إعلانياً ساخراً.

فقد أطلقت الشركة حملة جديدة تبرز فيها تفوق هاتفها "جالاكسي Z Fold 8" على منافسه من أبل.

شروخ مفاجئة تضع أبل في مأزق

وبحسب تقرير نشره موقع "فوربس" (Forbes)، بدأت الأزمة عندما اشتكى عدد من مستخدمي هاتف "آيفون ديو" الجديد من ظهور شروخ مفاجئة في الشاشة الداخلية عند منطقة "المفصلة" (Hinge) التي يطوى منها الهاتف.

وسرعان ما تصدرت هذه الشكاوى مواقع التواصل الاجتماعي، مما وضع أبل في موقف محرج جداً، خاصة وأن هذا هو أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة بعد سنوات من الانتظار.

سامسونج تصطاد في الماء العكر

ولم تفوت سامسونج هذه الفرصة الذهبية، حيث أطلقت إعلانات ترويجية تلمح فيها إلى صلابة وقوة المفصلة في هاتفها "جالاكسي Z Fold 8".

وركزت الإعلانات على أن سامسونج تمتلك خبرة سنوات طويلة في صناعة الهواتف القابلة للطي، وأنها تجاوزت مثل هذه المشاكل التقنية في أجيالها الأولى منذ زمن طويل.

وتأتي هذه الحرب الإعلانية لتشعل المنافسة بين العملاقين، حيث تحاول سامسونج إقناع المترددين بأن تقنيتها أكثر نضجاً واعتمادية، في حين تنتظر أبل إيجاد حل سريع لإنقاذ سمعة هاتفها الجديد الذي تراهن عليه بقوة.