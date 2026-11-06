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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 وآيفون ديو
Galaxy Z Fold 8 وآيفون ديو
شيماء عبد المنعم

حققت مبيعات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القابل للطي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من المشكلات التي واجهها عدد من مستخدمي هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، خاصة الشكاوى المتعلقة بجودة التصنيع وظهور تشققات في الشاشة الداخلية، وهو ما دفع بعض المشترين المحتملين إلى التوجه نحو أجهزة سامسونج المنافسة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Herald Business الكورية الجنوبية، ارتفعت مبيعات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 بأكثر من 20% خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع بدء شحن هاتف آيفون ديو إلى العملاء الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع قفزة أكبر مقارنة بالزيادة التي سجلتها مبيعات الهاتف الشهر الماضي، والتي بلغت نحو 10% على أساس أسبوعي، بعدما أصبح تصميم هاتف آبل القابل للطي وسعره المرتفع واضحين أمام المستهلكين.

سامسونج تستغل تعثر منافسها بعروض ترقية مغرية

وتسعى سامسونج إلى استغلال الزخم الذي تشهده هواتفها القابلة للطي، من خلال تمديد فترة الاشتراك في برنامج New AI Subscription Club حتى نهاية نوفمبر، وهو برنامج يتيح للعملاء استبدال أجهزتهم القديمة والحصول على هواتف جديدة وفق خطط ترقية تمتد لعام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

ويتضمن البرنامج عروضا لاسترداد جزء من قيمة الهاتف عند استبداله، حيث يحصل مالكو هواتف Galaxy Fold 8 وFold 8 Ultra وFlip 8 على قيمة استرداد تصل إلى 50% عند اختيار خطة الترقية السنوية، و40% عند اختيار خطة العامين، بينما تصل النسبة إلى 25% في خطة السنوات الثلاث.

وتختلف بعض شروط الاسترداد بالنسبة لمستخدمي سلسلة Flip، إذ يمكن أن تصل النسبة إلى 50% عند الترقية بعد عامين.

Galaxy Z Fold 8 وآيفون ديو

كما أطلقت سامسونج حملة ترويجية تحت اسم Galaxy End of the Year Fiesta، تستمر حتى 31 ديسمبر، وتوفر مزايا وعروضا إضافية للمشترين عند التسوق من متاجر الشركة.

تشققات الشاشة تضع آيفون القابل للطي تحت الاختبار


ورغم الشكاوى المتعلقة بجودة التصنيع، لا يزال آيفون ديو يحظى بطلب قوي في الأسواق، حتى إن آبل تواجه صعوبات في تلبية الطلبات بسبب استمرار نقص شرائح الذاكرة والمعالجات.

وفي المقابل، أقرت آبل بأحقية الأجهزة المتأثرة بمشكلة تشقق الشاشة الداخلية في الحصول على استبدال مجاني، حتى في الحالات التي لا تغطيها خطة الحماية AppleCare+، وفقا لما أورده التقرير.

وأثارت عيوب التصنيع المبكرة مخاوف بعض المشترين المحتملين، ما منح سامسونج فرصة لتعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، مستفيدة من خبرتها الممتدة في تطوير هذه الفئة من الأجهزة.

سامسونج تراهن بقوة على الهواتف القابلة للطي في 2027
 

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تعتزم زيادة استثماراتها في فئة الهواتف القابلة للطي خلال عام 2027، مستفيدة من المنافسة المتزايدة مع آبل، ومن الفرصة التي أتاحتها المشكلات الأولية التي واجهها هاتفها المنافس.

وتعكس الزيادة الأخيرة في مبيعات Galaxy Z Fold 8 أهمية عامل الثقة في جودة التصنيع والمتانة، خصوصا في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث تمثل الشاشة الداخلية والمفصل وآليات الحماية من أبرز العناصر المؤثرة في قرار الشراء.

ومع احتدام المنافسة بين سامسونج وآبل، قد تتحول مشكلات الجيل الأول من هواتف آبل القابلة للطي إلى فرصة مهمة أمام سامسونج لتعزيز حصتها السوقية وترسيخ مكانتها في هذه الفئة.

Galaxy Z Fold 8 آيفون ديو سامسونج مبيعات Galaxy Z Fold 8

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