من البحث العلمي إلى بناء الوعي.. الأزهر يحصد أسبوعًا حافلًا بالإنجازات الطبية والتعليمية والدعوية والدولية

شهد الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته ومؤسساته خلال الأسبوع الجاري حراكًا علميًّا وتعليميًّا ودعويًّا ومجتمعيًّا متنوعًا، امتد من قاعات المؤتمرات والمعامل والمستشفيات إلى المعاهد والجامعات والأروقة العلمية والمنصات الرقمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير التعليم، ودعم البحث والابتكار، ونشر الفكر الوسطي، وبناء الوعي، ورعاية الطلاب، وتعزيز التواصل مع مختلف شعوب العالم، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تشجيع النوابغ والمتميزين

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب/ محمد مسيانو كامفونح، من دولة الفلبين، المقيد بالصف الخامس بمعهد صقر قريش، تشجيعًا لنبوغه العلمي وتميزه في حفظ القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب حفظه عددًا من أمهات المتون العلمية في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والعقيدة،

تعاون دولي ورسالة عالمية

وفي إطار توسيع آفاق التعاون العلمي والدعوي، استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وفد مجلس العلماء الإندونيسي، برئاسة الدكتور خليل حسن الدين، نائب رئيس عام المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي، وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا التعليم والدعوة ويعزز حضور المنهج الأزهري في المجتمعات الإسلامية.

3 مؤتمرات دولية وإنجازات طبية

شهدت جامعة الأزهر سلسلة من الفعاليات العلمية والبحثية والطبية؛ حيث نظمت كلياتها ثلاثة مؤتمرات علمية دولية في مجالات التراث العربي، والأمن السيبراني، والجراحة العامة، إلى جانب تنظيم أول ملتقى توظيفي بكلية الزراعة للبنين بالقاهرة، لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وعلى صعيد الإنجازات الطبية، نجح فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في إجراء جراحة دقيقة لطفلين لعلاج اعوجاج معقد بالعمود الفقري، فيما افتتح رئيس الجامعة أول وحدة لرسم المخ العميق بالجامعات المصرية لتشخيص وعلاج حالات الصرع المستعصية بمستشفى الزهراء الجامعي، ووقّع بروتوكول تعاون مع البورد العربي للفسيولوجيا العصبية، كما افتتح فصول التمريض ومسجد مجمع الكليات.

وفي مجال البحث والابتكار، فاز مشروع بحثي بكلية العلوم بتمويل ضمن برنامج «التميز البحثي في العلوم التطبيقية والابتكار»، لتوطين صناعة الجرافيت من إطارات السيارات المستعملة وتطوير مكثفات فائقة لتخزين الطاقة، كما حققت الطالبة فريال ناجح أحمد المركز الأول في مسابقة الابتكار وريادة الأعمال عن مشروع لتطوير غشاء يحافظ على الفراولة ويطيل عمرها الافتراضي.

وامتدت جهود الجامعة إلى رعاية الطلاب وخدمة المجتمع، بإطلاق مسابقات علمية وثقافية ودينية، وإعفاء الطلاب والطالبات الأيتام من المصروفات الدراسية وتوفير الكتب الجامعية مجانًا، فضلًا عن تكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة والجيش، والاحتفاء بالخريجين الوافدين من تايلاند وماليزيا، وافتتاح المرحلة الأولى من مبنى «بيت الخبرة» بمركز الاستشارات الهندسية.

كما شهدت جامعة الأزهر فعاليات الاحتفاء بالخريجين الوافدين من تايلاند وماليزيا، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين، بما يعكس امتداد رسالة الأزهر العلمية والإنسانية، ومكانته بوصفه مؤسسة عالمية تحتضن طلاب العلم من مختلف دول العالم.

جهود متواصلة لتطوير التعليم وبناء شخصية الطالب

كما واصل قطاع المعاهد الأزهرية جهوده للارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين؛ حيث شارك في الملتقى الأول لقادة الرياضة المدرسية والجامعية، كما أتاح نماذج استرشادية للتقييمات في المواد الشرعية والعربية لطلاب المرحلة الإعدادية، وواصل مبادرة «معًا نتعلم» لتيسير شرح المناهج الشرعية بمختلف المراحل الدراسية.

وفي إطار بناء شخصية الطالب ورعاية احتياجاته، استمرت فعاليات مشروع دعم الصحة النفسية بالمعاهد الأزهرية، وأطلق الأزهر برنامجًا لتطوير مهارات التجويد لدى معلمي القرآن الكريم في 15 منطقة أزهرية، بالتوازي مع متابعة انتظام الدراسة والوقوف على احتياجات المعاهد والطلاب، فيما تواصلت أعمال المرحلة الأولية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الفيوم.

4 مسارات للعلم والدعوة والإعلام

شهد مجمع البحوث الإسلامية نشاطًا متنوعًا جمع بين تطوير العمل المؤسسي والإنتاج العلمي والإعلامي والتواصل الدعوي؛ حيث افتتح وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر، بما يدعم تطوير عمليات إعداد وإخراج الإصدارات الأزهرية.

وعلى صعيد التواصل مع الشباب، نظم المجمع ندوة «منبر الوعي» بكلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر حول مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها، كما افتتح الأمين العام فعاليات الأسبوع الدعوي بجامعة بني سويف تحت عنوان «كن مؤمنًا»، لترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية وتعزيز الوعي الديني لدى الشباب.

4 ملتقيات علمية ومجلس حديثي

واصل الجامع الأزهر برامجه العلمية والدعوية، من خلال ملتقى السيرة النبوية الذي تناول سيرة الصحابي أبي هريرة وما تحمله من دروس وعبر، وملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي ناقش دور التراث الإسلامي في تصحيح المفاهيم، والملتقى الفقهي «رؤية معاصرة» الذي تناول الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب، إلى جانب اختتام برنامج «معالم في بناء الوعي المعرفي» بندوة حول العلم والتصدي للوهم.

وفي خدمة القرآن الكريم وعلومه، واصل برنامج «ورتل القرآن ترتيلًا» لشرح متني «تحفة الأطفال» و«المقدمة الجزرية»، إلى جانب دروس التراث في النحو والفقه وأصوله والعقيدة والتفسير وإعجاز القرآن الكريم، وعقد المجلس الحديثي لقراءة كتاب «المجتبى» للإمام النسائي، فيما ناقش ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني موضوع الوقاية المبكرة من أمراض العيون وحماية الإبصار من منظور إسلامي وطبي.

3 مبادرات ووفود دولية

واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جهوده الفكرية والتوعوية، مستهدفًا تعزيز الوعي بمخاطر التطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش؛ حيث استقبل وفدًا من أيرلندا للتعريف بالتجربة المصرية في التعايش السلمي، ووفدًا طلابيًّا من الفلبين وكمبوديا ضمن مبادرة «سفراء الوسطية».

كما واصل المرصد تنفيذ مبادرات «بصيرة» و«اعرف أكثر» و«رؤية أزهرية لمجابهة التطرف»، وبرنامج «نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف»، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات التعليمية والشبابية، من خلال لقاءات تناولت التطرف الرقمي والشائعات والأمن السيبراني والتفكير النقدي والتوازن النفسي.

وشاركت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي للمرصد، في مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي بجامعة القاهرة، مؤكدة ارتباط حماية البيئة بصون الحياة والأمن الإنساني، فيما واصلت وحدات المرصد رصد التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين، والفتاوى المتطرفة المستخدمة لتبرير الاستيلاء على الأراضي، ومبادرات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

6 أيام تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ضمن برنامجه المجاني للتأهيل، وتناولت الدورة الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية والقانونية للحياة الزوجية، وتنمية مهارات التواصل والتفاهم وإدارة الخلافات الأسرية، كما واصل نشر الكبسولات التوعوية ضمن حملة «قرة عين»، التي تستهدف ترسيخ أسس الاستقرار الأسري وبناء أسر متماسكة.

تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم

وواصلت أكاديمية الأزهر العالمية تنفيذ برامجها لتأهيل وعاظ الأزهر وواعظاته والأئمة والدعاة، حيث دشنت دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد من علماء أوزبكستان، واستمرت فعاليات برامج «فقه المواريث» و«الفساد الإداري وسبل المكافحة» و«التحكيم الأسري: رؤية شرعية وقضائية».

كما أجرت الأكاديمية بثًّا تجريبيًّا مع أئمة وعلماء من إفريقيا وآسيا استعدادًا لإطلاق دورة «تفكيك الفكر المتطرف»، ونظمت لقاءً تفاعليًّا بعنوان «حياتنا.. سؤال وجواب» للمشاركين في دورة «الصم في الإسلام»، بما يعزز جهود الأزهر في تطوير الخطاب الدعوي ونشر المنهج الوسطي المستنير.

الأزهر يواصل حملة «وعي»

وفي سياق مواجهة الشبهات وتعزيز الوعي بالتاريخ الإسلامي، واصلت صفحة الأزهر الشريف نشر الحملة التوعوية «وعي» بإطلاق فيديو جديد يوضح الأسس العلمية لدراسة السيرة النبوية، ويرد على الادعاءات التي تختزلها في مجرد حكايات، أو تشكك في اعتماد سيرة ابن إسحاق، مستعرضًا منهج العلماء في نقد الروايات وتمحيصها، ومكانة السيرة النبوية في التراث الإسلامي بوصفها علمًا له أصوله وقواعده ومناهجه.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة أن رسالة الأزهر لا تقتصر على مجال بعينه، بل تمتد لتجمع بين بناء العقل بالعلم، وصيانة الوعي بالفكر، وتنمية الإنسان بالتعليم والرعاية، وترسيخ قيم الوسطية والتعايش، بما يواكب متغيرات العصر ويحافظ على ثوابت الهوية الإسلامية.