أستاذ بالأزهر: طلب الرزق عبادة.. والعمل بإخلاص وإتقان من أوامر الله

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية وهدف، مشيرًا إلى أن العبادة لا تقتصر على الصلاة وأداء الشعائر الدينية فقط، بل تشمل كل ما أمر الله به من أعمال صالحة وسلوكيات تحقق الخير للإنسان والمجتمع.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك محرابًا للصلاة ومحرابًا للعمل، موضحًا أن المسلم مطالب بأن يؤدي عمله بإخلاص وإتقان ابتغاء مرضاة الله.

العمل وإعمار الأرض من مقاصد العبادة

ولفت القصبي إلى أن الله خلق الكون في أحسن صورة، وأوصى الإنسان بعدم الإفساد في الأرض، مؤكدًا أن الإنسان مأمور بالعمل والتقوى، وأن عليه أن يؤدي دوره في إعمار الأرض والالتزام بما أمره الله به.

وأشار إلى أن طلب الرزق يُعد عبادة إذا اقترن بالنية الصالحة والسعي الحلال، موضحًا أن كل إنسان سيُحاسب على أعماله، وأن إتقان العمل مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

الأخذ بالأسباب والنتائج بيد الله

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أن الأخذ بالأسباب من الأمور التي أمر الله بها، وأن النتائج تظل بيد الله سبحانه وتعالى، مشددًا على ضرورة السعي والاجتهاد وعدم التواكل، مع التوكل على الله والثقة في تدبيره.