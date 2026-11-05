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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: لا أستطيع تحليل قتل الكلاب.. وتجميع المصابة بالسعار ضرورة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
إيمان طلعت

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن أزمة الكلاب الضالة وكلاب الشوارع أصبحت من المشكلات التي تستدعي تدخلًا لإيجاد حلول مناسبة، خاصة في ظل وجود كلاب تمثل خطرًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامة الإنسان.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، مع الإعلامي مصعب العباسي، أنه يشاهد العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر هجوم الكلاب على الأطفال والسيدات، وهو ما يعكس ضرورة التعامل مع هذه المشكلة بشكل جاد ووضع حلول تحمي المواطنين من مخاطر العقر والهجوم.

لا أستطيع تحليل قتل الكلاب في الشوارع

ولفت الشيخ مصطفى شلبي إلى أنه لا يستطيع أن يحلل قتل الكلاب الموجودة في الشوارع، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تقوم على الرحمة بالحيوان وعدم إيذائه، لكن في الوقت نفسه هناك قاعدة شرعية مهمة وهي «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرًا إلى أن حفظ النفس البشرية يُعد من أهم المقاصد الشرعية.

تجميع الكلاب المصابة بالسعار لحماية المواطنين

وأشار إلى أن أزمة الكلاب الضالة يجب التعامل معها من جذورها، من خلال وضع آليات واضحة لتجميع الكلاب التي تمثل خطرًا على المواطنين، خاصة المصابة بمرض السعار، بما يضمن حماية الأطفال والسيدات والمواطنين، مع مراعاة التعامل الرحيم مع الحيوانات وعدم تعريضها للتعذيب أو الإيذاء.

أزمة الكلاب الضالة كلاب الشوارع لا أستطيع تحليل قتل الكلاب في الشوارع تجميع الكلاب المصابة بالسعار لحماية المواطنين

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