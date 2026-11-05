في احتفالية حاشدة.. مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب يكرم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة مواهب وقدرات

عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، احتفالية حاشدة لتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في مختلف فروع مسابقات «مواهب وقدرات» في موسمها الخامس، بحضور أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.

وشهدت المسابقات منافسة بين الطلاب في عدد من الفروع، شملت حفظ القرآن الكريم، والتحدث باللغات الأجنبية، وفنون الكتابة، والثقافة الإسلامية، والفنون الرقمية، والأشغال الفنية، والتمثيل، والحرف والفنون التراثية، وأسفرت النتائج عن فوز الطلاب الآتية أسماؤهم:

مسابقة القرآن كاملاً:

المركز الأول: بشير عثمان امام (نيجيريا)

المركز الثاني: خان محمد عبد الصمد (أفغانستان)

المركز الثالث: عبد الله شيخ محمد (نيجيريا)

مسابقة ثلاثة أرباع القرآن الكريم:

* المركز الأول: عمر أبو بكر علي (نيجيريا).

* المركز الثاني: سلمان حسن محمد (الصومال).

* المركز الثالث: أميرة بلقيس الزينرف (إندونيسيا).

مسابقة نصف القرآن الكريم:

* المركز الأول: آمنة أحمد عبد الله (الصومال).

* المركز الثاني: عمر أبو بكر هاشم (نيجيريا).

* المركز الثالث: أسد الله غالب (بنجلاديش).

مسابقة ربع القرآن الكريم:

* المركز الأول: أماوو أبو بكر بولاجي (نيجيريا).

* المركز الثاني: زينب محمد ثاني (نيجيريا).

* المركز الثالث: عمر علي أفضل خان (باكستان).

مسابقة التحدث باللغات الأجنبية:

* المركز الأول: هبة الله أروي ألو اجادي (نيجيريا).

* المركز الثاني: هالة مصطفى محمد عبد الله (السودان).

* المركز الثالث: أم دي رياض الحسن معروف (بنجلاديش).

مسابقة فنون الكتابة:

* المركز الأول: مي جمال سالم حسن (فلسطين).

* المركز الثاني: ألفين وهبة زحيلية عحصمي (إندونيسيا).

* المركز الثالث: خديجة أ أودنولا مصطفى سليمان (نيجيريا).

مسابقة الحرف والفنون التراثية:

* المركز الأول: أسماء خاتون (نيبال).

* المركز الثاني: عابدة سلطانة (بنجلاديش).

* المركز الثالث: زهراء درامي (جامبيا).

مسابقة الثقافة الإسلامية:

* المركز الأول: أم دي ياسين (بنجلاديش).

* المركز الثاني: محمد احتشام الحق (بنجلاديش).

* المركز الثالث: كوثر عبد الفتاح عبد اللطيف (الفلبين).

مسابقة الفنون الرقمية

* المركز الأول: محمد عارف برايا زين (إندونيسيا).

* المركز الثاني: رؤى رائد أبو داير (فلسطين).

* المركز الثالث: الفرقان ركزا (إندونيسيا).

مسابقة الأشغال الفنية

* المركز الأول: فوزية ماندزا (الجابون).

* المركز الثاني: شكر نور محمد (كينيا).

* المركز الثالث: محبوبة بيزنك (أفغانستان).

مسابقة التمثيل

* المركز الأول: مرضية إلهام قيزي عبد الله (أوزبكستان).

* المركز الثاني: زاكية إلهام قيزي عبد الله (أوزبكستان).

* المركز الثالث: سمير عبده حمادي (جزر القمر).

مسابقة الخطابة:

المركز الأول: محمد الهاشمي جالو (جامبيا)

المركز الثاني: سعيد فرزان (الهند)

المركز الثالث: محمد أصف علي (الهند)

مسابقة الخط العربي:

المركز الأول: حارث مصطفي عبد الله (إندونيسيا)

المركز الثاني: ماكيو (الصين)

المركز الثالث: محمد لقمان بن عبد المهات (ماليزيا)

مسابقة الأصوات الحسنة:

المركز الأول: سيد نعيم خطيبي (أفغانستان)

المركز الثاني: زليخة سراج الدين جلال الدين (أفغانستان)

المركز الثالث: وانحا يوليا (إندونيسيا)

مسابقة الشعر:

المركز الأول: ذكر الله أيو ميدي عد الغني (نيجيريا)

المركز الثاني: محمود جنيد کرو فارس (سوريا)

المركز الثالث: أولايونو عبد الرحمن أومبيونلي (نيجيريا)

مسابقة الرسم والزخرفة:

المركز الأول: عطايا حنيفه ميندرا (إندونيسيا)

المركز الثاني: مفتاح الكاملة (إندونيسيا)

المركز الثالث: رزقي نور اذكياء (إندونيسيا)

مسابقة البحث العلمي:

المركز الأول: عمر خطاب علي مزمل (السودان)

المركز الثاني: إبراهيم بابوجي (الهند)

المركز الثالث محمد ٱصف (أفغانستان)

وشهدت المسابقات مشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر والمتخصصين في العلوم الشرعية والقرآنية، ضمن لجان التحكيم التي ضمت في مسابقات حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا وثلاثة أرباعه ونصفه وربعه، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، وفضيلة الشيخ حسن عراقي، وكيل اللجنة، والدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، إلى جانب عدد من أساتذة القراءات وأعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر. كما شارك في تحكيم مسابقة الثقافة الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذة الدكتورة شهيدة مرعي، وكيل كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين للدراسات العليا، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع. وضمت لجان تحكيم مسابقات الخطابة وفنون التواصل، والتحدث باللغات الأجنبية، والبحث العلمي، وتأليف وإلقاء الشعر العربي، وفنون الكتابة الإبداعية، عددًا من قيادات الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر والمتخصصين، من بينهم الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح الهدهد، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وامتدت لجان التحكيم لتشمل نخبة من كبار الفنانين والمتخصصين في المجالات الإبداعية والإعلامية، حيث شارك في تحكيم مسابقات الأصوات الحسنة، والخط العربي، والرسم والزخرفة، والأشغال الفنية، والتمثيل، والفنون الرقمية، والحرف والفنون التراثية، خبراء وفنانون من مؤسسات ثقافية وإعلامية وأكاديمية متنوعة، من بينهم الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، والمخرج هيثم العشماوي، والمخرج الدكتور محمود محجوب، كبير مخرجي الدراما بالهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، والفنانة أماني البحطيطي من المسرح القومي، والأستاذ عمرو عبد الله عفيفي، رئيس قسم التصوير بوكالة رويترز للأنباء بمكتب مصر، إلى جانب متخصصين في الخط العربي والفنون التشكيلية والأشغال الفنية والتربية الفنية من جامعتي الأزهر والقاهرة وعين شمس وحلوان، فضلًا عن نخبة من القراء والمبتهلين ومدربي الأصوات. ويعكس هذا التنوع في تشكيل لجان التحكيم حرص المركز على الاستعانة بخبرات علمية وفنية متخصصة، بما يضمن تقييم المشاركات وفق معايير مهنية تراعي طبيعة كل مجال، وتدعم اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها الإبداعية.

وتأتي مسابقات «مواهب وقدرات» في إطار رسالة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف في اكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وصقل مهاراتهم، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، بما يسهم في إبراز طاقاتهم المتنوعة، وتعزيز التواصل والتفاعل الثقافي بين الطلاب من مختلف دول العالم، وترسيخ مكانة الأزهر الشريف بوصفه مؤسسة علمية ودعوية عالمية تحتضن أبناء الثقافات والجنسيات المختلفة.