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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة ينفذ فعاليات مبادرة «إنتِ الحياة» بالشرقية بالتعاون مع حياة كريمة

المجلس القومي للمرأة ينفذ فعاليات مبادرة «إنتِ الحياة» بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»
المجلس القومي للمرأة ينفذ فعاليات مبادرة «إنتِ الحياة» بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»
أمل مجدى

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية فعاليات مبادرة «إنتِ الحياة»، بمركز شباب قرية السماعنة بمركز فاقوس، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ومديريتي الأوقاف والصحة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود تعزيز تمكين المرأة ودعمها اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، وتيسير وصولها إلى الخدمات التي تقدمها الدولة.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ندوة للتوعية بمفاهيم الشمول والتثقيف المالي، بمشاركة 120 مستفيدًا ومستفيدة، تناولت التعريف بآليات مجموعات الادخار والإقراض، وأهمية التخطيط المالي وتحديد الأهداف وإدارة الميزانية، والفرق بين الادخار والإقراض، فضلًا عن التعريف بالخدمات المالية الآمنة.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم «جلسة دوار» بالتعاون مع مديرية الأوقاف، بمشاركة 500 فرد، لمناقشة مكانة المرأة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة، وأهمية الاقتداء بهدي الرسول ﷺ في حسن معاملة الزوج لزوجته وأبنائه، إلى جانب التوعية بمخاطر زواج الأطفال وتداعياته القانونية والصحية والاجتماعية.

وفي إطار الاهتمام بصحة المرأة، تم تنظيم قافلة خدمية وتوعوية بالتنسيق مع مديرية الصحة، قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، إلى جانب خدمات المبادرات الصحية المختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدات من القافلة 164 سيدة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة «حياة كريمة» والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوصول بالخدمات التوعوية والصحية إلى المرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز وعيها بحقوقها والخدمات المتاحة لها، بما يدعم تمكينها على مختلف المستويات، ويسهم في تحسين جودة حياة الأسرة وتعزيز استقرار المجتمع.

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