رئيسة المجلس القومي للمرأة تهنئ منى الحديدي لحصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي، وتكريمها ضمن الشخصيات الإعلامية المتميزة، وذلك خلال احتفالية توزيع جوائز التميز الإعلامي العربي التي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ اعتزازها وفخرها بهذا التكريم المستحق، الذي يأتي تقديرًا لمسيرة أكاديمية ومهنية حافلة بالعطاء والتميز، قدمت خلالها الدكتورة منى الحديدي إسهامات بارزة في مجال الدراسات الإعلامية والبحث العلمي، فضلًا عن دورها في إعداد وتأهيل أجيال من الإعلاميين والباحثين،

مؤكدة انها نموذجًا مشرفاً للمرأة المصرية التي استطاعت بعلمها وخبرتها وعطائها أن تترك بصمة مؤثرة، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق ومزيدًا من الإنجازات والعطاء.