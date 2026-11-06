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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك مصر يرفع العائد على شهادة القمة إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية.. تعرف على التفاصيل

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تعديل أسعار العائد على شهادة «القمة» ذات العائد الثابت، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية وتوفير عوائد تنافسية للعملاء، حيث تقرر رفع العائد السنوي على الشهادة إلى 18.75% بدورية صرف شهرية، بدلا من 17.75%، وإلى 18.85% بدورية صرف ربع سنوية، مقارنة بـ17.85% سابقا.

وأوضح البنك أن تطبيق الأسعار الجديدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، مع إتاحة شراء الشهادات من خلال شبكة فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب القنوات الإلكترونية التابعة للبنك.

ويأتي تعديل العائد في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%.

بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويا

شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية

وبالتوازي مع الشهادات التقليدية، يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار الخاصة بالمعاملات الإسلامية، بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث مدد الاستثمار والحد الأدنى للشراء ودورية توزيع الأرباح.

ويعتمد البنك في هذه الشهادات على استثمار الأموال في مشروعات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعمل وكيلا مفوضا عن أصحاب الشهادات في تحديد أوجه الاستثمار ونسب الأرباح، وفقا لنتائج الأعمال.

ويمكن للعملاء شراء هذه الشهادات من خلال فروع المعاملات الإسلامية، أو عبر الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول، وفقا لنوع الشهادة والعملة.

أولا.. شهادات الادخار الإسلامية بالجنيه المصري

يتيح بنك مصر شهادتين للادخار بالعملة المحلية ذات عائد متغير، تختلفان من حيث مدة الاستثمار والحد الأدنى للشراء ودورية توزيع الأرباح، وهما:

شهادة الادخار ذات العائد الشهري

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيون.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
دورية صرف العائد: شهريا.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة بالكامل أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة.
يصرف العائد من خلال فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات.

شهادة الادخار ذات العائد الربع سنوي

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيون.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها.
دورية صرف العائد: كل 3 أشهر.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا لتعليمات البنك.
صرف العائد من خلال فروع بنك مصر.

بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويا

ثانيا.. شهادات الادخار الإسلامية بالدولار الأمريكي

كما يوفر بنك مصر شهادات ادخار للمعاملات الإسلامية بالعملة الأمريكية، بعائد متغير، وتتاح للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، مع الاختيار بين دورية صرف شهرية أو ربع سنوية.

شهادة الدولار الأمريكي ذات العائد الشهري

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
دورية توزيع العائد: شهريا.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة الدولار الأمريكي ذات العائد الربع سنوي

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
دورية توزيع العائد: كل 3 أشهر.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ويحدد بنك مصر الأرباح الموزعة على شهادات المعاملات الإسلامية وفقا لنتائج الأعمال، وذلك من خلال لجنة تحديد معدلات العائد بالفروع الإسلامية، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والأحكام المنظمة لكل شهادة.

شهادات كنانة للأشخاص الاعتبارية

ويقدم بنك مصر أيضا شهادات «كنانة» المخصصة للأشخاص الاعتبارية ضمن باقة منتجات المعاملات الإسلامية، والتي تستهدف تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في استثمار أموالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتاح شهادات كنانة بالدولار الأمريكي بعائد متغير، من خلال نوعين يختلفان في مدة الاستثمار ودورية توزيع الأرباح.

شهادة كنانة بالدولار ذات العائد الشهري

الفئة المستهدفة: الأشخاص الاعتبارية.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
دورية توزيع العائد: شهريا.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويا

شهادة كنانة بالدولار ذات العائد الربع سنوي

الفئة المستهدفة: الأشخاص الاعتبارية.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
دورية توزيع العائد: كل 3 أشهر.
يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ويتم تحديد وتوزيع الأرباح على شهادات كنانة وفقا لنتائج الأعمال، من خلال لجنة تحديد معدلات العائد بالفروع الإسلامية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طرق شراء شهادات بنك مصر والاستفسار عنها

ويمكن للعملاء الراغبين في شراء شهادات الادخار الإسلامية التوجه إلى فروع المعاملات الإسلامية التابعة لبنك مصر، أو استخدام خدمات الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول، وفقا للمنتج المتاح.

وتخضع جميع الشهادات للشروط والأحكام المعلنة من بنك مصر، مع اختلاف طبيعة العائد وآليات توزيعه وفقا لنوع الشهادة ونظام المعاملات المطبق.

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