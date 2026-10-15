مستهل تعاملات الخميس.. تعرف على أسعار اليورو والإسترليني في بنك مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر ارتفاع جماعي علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع صعود الدولار ليتداول عند 53 جنيها.

نستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وفق آخر تحديث معلن من بنك مصر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 15-10-2026

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 53.05 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 53.15 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ليسجل 58.97 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع 59.59 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.95 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع إلى 70.56 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر

وبلغ الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 63.28 جنيه للشراء و63.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في بنك مصر

سجل الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس نحو 37.14 جنيه للشراء و37.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في بنك مصر

بينما وصل الدولار الأسترالي إلى 36.92 جنيه للشراء و37.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات اللآسيوية اليوم الخميس في مصر

سجل سعر 100 ين ياباني امام الجنيه المصري نحو 33.38 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.

وتداول سعر اليوان الصيني امام الجنيه المصري نحو 7.88 جنيه للشراء و7.90 جنيه للبيع.