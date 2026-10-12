اليورو بـ58.7 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم

صعدت أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

ونرصد أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة- اليورو- اليوم في البنك الأهلي نحو 58.77 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 69.38 جنيه للشراء، و69.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

بلغ سعر الفرنك السويسري حوالي 63.15 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الكندي نحو 36.74 جنيه للشراء و37.04 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأسترالي اليوم إلي 36.54 جنيه للشراء و36.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الكرونة السويدية مقابل الجنيه المصري حوالي 5.23 جنيه للشراء و5.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الكرونة النرويجية أمام الجنيه علي سعر تراجع أمس الأحد لتسجل حوالي 5.46 جنيه للشراء و5.50 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الكرونة الدنماركية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 7.83 جنيه للشراء و7.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم في مصر

وتداول سعر 100 ين الياباني مقابل الجنيه المصري اليوم عند 33.16 جنيه للشراء و33.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 7.81 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع.