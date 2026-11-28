أعرب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر عن حزنه العميق إزاء حادث السير بالورق الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمًا تعازيه القلبية إلى أسر المتوفين، ومؤكدًا صلواته من أجل راحة نفوس الضحايا وشفاء جميع المصابين.

جاء ذلك في برقية تعزية وجّهها البابا لاوُن الرابع عشر، ووقّعها الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، أعرب خلالها عن أسف الحبر الأعظم لتلقي نبأ سقوط ضحايا ووقوع إصابات جراء الحادث.

وأكد البابا، في البرقية، قربه الروحي من جميع المتضررين من هذه المأساة، موكلًا نفوس الذين فقدوا حياتهم إلى رحمة الله القدير، ورافعًا الصلاة من أجل أن يمنح الشفاء للمصابين، والعزاء والقوة لأسر الضحايا في هذه الظروف الأليمة.

واختتم البابا برقية التعزية باستمداد بركات الله على جميع المتضررين، طالبًا أن يمنحهم القوة والتعزية لتجاوز هذه المحنة.