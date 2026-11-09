البابا لاون يحذر من تحديات تواجه الأسرة ويؤكد: المسيح صخرة ثباتها

ترأس قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، اليوم، القداس الإلهي عند النصب التذكاري بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى الأرجنتين، وألقى عظة تناول خلالها دور الكنيسة والعائلة في تجديد المجتمع، مؤكدًا أن الأسرة المسيحية تمثل ركيزة أساسية لبناء المجتمع ونقل الإيمان إلى الأجيال الجديدة.

وفي مستهل عظته، أعرب الأب الأقدس عن سعادته بالاحتفال الإفخارستي مع المؤمنين، مشيرًا إلى أن الكنيسة هي أجمل عمل سلّمه الله إلينا، وأن وحدتها تتجلى في اجتماع شعب الله حول المائدة الواحدة. كما توقف عند عيد تدشين بازيليك القديس يوحنا في اللاتران، التي وصفها بأنها «أم الكنائس جميعها»، باعتبارها علامة للوحدة والشركة بين كنائس العالم.

وانطلاقًا من إنجيل تطهير الهيكل، أوضح البابا أن المسيح أراد إعادة بيت الآب إلى رسالته الحقيقية، بعيدًا عن منطق المساومة مع الله، ليكون بيت صلاة مفتوحًا لجميع أبنائه. واستعاد كذلك صورة المياه المتدفقة من الهيكل في رؤيا النبي حزقيال، التي تحمل الشفاء والحياة إلى كل ما تبلغه، مؤكدًا أن المسيح هو الماء الحي القادر على ترميم الجراح وتجديد ما أصابه الموت والجفاف.

وتطرق الحبر الأعظم إلى التحديات التي تواجه العائلات، ومنها انعدام الاستقرار والصعوبات الاجتماعية، والعمل غير المستقر، والعنف الأسري والانفصالات والإدمانات، مشددًا على أن كلمة الله تظل مصدرًا للرجاء، وأن العائلات والمجتمعات تجد في المسيح الصخرة التي تمنحها الثبات وتحميها من عواصف الحياة.

وأكد البابا لاوُن الرابع عشر أن العائلة المسيحية ليست مؤسسة عفا عليها الزمن، بل أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى ركيزة أساسية للمجتمع وبذرة لتجديد الأرجنتين، لافتًا إلى دورها التاريخي في نقل الإيمان والفضائل الإنسانية، وترسيخ ثقافة العمل واحترام المسنين والدفاع عن الحياة والوفاء بالوعود.

ودعا العائلات إلى فتح أبواب بيوتها للمسيح، ونقل الإيمان إلى الأبناء من خلال الممارسات اليومية البسيطة، مثل الصلاة العائلية والبركة قبل الطعام والمغفرة والإصغاء المتبادل، إلى جانب المشاركة في القداس الإلهي يوم الأحد، معتبرًا أن البيت العائلي هو المكان المميز للتعرف إلى المسيح ولقائه.

واختتم البابا عظته بدعوة العائلات إلى أن تكون رائدة في إعلان الإنجيل، ومساندة الأساقفة والكهنة وجميع العاملين في الحقل الرعوي، مؤكدًا أن حيوية الكنيسة تنمو عندما تعيش الأسر رسالتها الإيمانية والتربوية. كما أوكل العائلات إلى شفاعة العذراء مريم، سيدة لوخان، والقديس يوسف، طالبًا أن تصبح البيوت هياكل لحضور الله، على مثال العائلة المقدسة في الناصرة.