القبض على شخص استعرض بدراجة نارية في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق في الفيوم؛ معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها (طالب، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، حال سيره بأحد الطرق بدائرة المركز محل إقامته؛ ابتهاجًا بحفل زفاف أحد أصدقائه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية.