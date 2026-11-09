لميس الحديدي: المواطن عايز مواصلة آمنة وجيدة بسعر معقول

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن المواطن المصري يريد وسيلة مواصلات آمنة وجيدة، تنقله إلى منزله وعمله دون أن تعرض حياته للخطر، وبسعر معقول يستطيع تحمله، مشيرة إلى أن كثيرين لا يقدرون على تكلفة وسائل النقل مرتفعة الأسعار، مثل القطار الكهربائي والمونوريل.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المطلوب ليس التخلي عن تطوير السكك الحديدية أو تحديثها، وإنما إعادة النظر في أولويات الإنفاق، قائلة إنّه لا يمكن إنفاق المليارات على التحديث بينما يتعرض الخط الذي يستخدمه عامة المصريين لحوادث من هذا النوع.

وتساءلت الحديدي عما إذا كان توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة بسعر معقول “معادلة مستحيلة”؟، مشددة على أن الأسئلة الأساسية التي يجب أن يجيب عنها وزير النقل هي: “ماذا ننفق؟ وكيف ننفق؟ وأين ننفق؟”، مؤكدة أن البرلمان مطالب بمساءلة الوزير بشأن هذه الأولويات.

وأضافت أنها تشعر بأنها تكرر الكلام نفسه مع كل حادثة، سواء كانت حادثة طريق أو قطار أو غيرهما، دون أن تجد أسئلة هذه الحوادث إجابات حاسمة.

وأشارت إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير اعتذر، في بيان للوزارة، للمصريين وأسر الضحايا، وقال إن كل من يتسبب في وقوع الحادث أو يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب، وإن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء التحقيقات.

من يتحمل المسؤولية السياسية؟

وطرحت الحديدي تساؤلات بشأن المسؤولية عن منظومة النقل، قائلة: «مين المسؤول عن التدريب؟، ومين المسؤول عن منظومة التشغيل؟، ومين المسؤول عن الرقابة؟»، مؤكدة أن السؤال الأهم هو: «من يتحمل المسؤولية السياسية؟».