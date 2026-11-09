ما علاقة فيتامين ب بصحة العظام والنظر

يعد فيتامين ب من المواد المعروفة باهميتها للجهاز العصبي والمخ ولكن ماتاثير تناوله على صحة العظام والنظر.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم علاقة فيتامين ب بصحة العظام وجودة الدم والنظر.

صحة العظام وخلايا الدم الحمراء

يحتاج الجسم إلى فيتامين ب12 لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية السليمة يوميًا، يتم تدمير حوالي 1% من أقدم خلايا الدم الحمراء واستبدالها.

وتحتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة إلى فيتامين ب12 وحمض الفوليك (فيتامين ب9) لتنمو وتتطور في حال نقص هذه الفيتامينات، يصعب تكوين الحمض النووي (DNA)، مما يؤدي إلى موت خلايا الدم الحمراء غير الناضجة، وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

ربطت العديد من الدراسات فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب12، بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام (مرض يُضعف العظام) وكسور الورك ولكن لا يوجد دليل على أن تناول مكملات فيتامين ب يقي من هذه المشاكل العظمية.

فيتامين ب12 للبصر

يُعدّ اعتلال العصب البصري حالة نادرة ناتجة عن نقص فيتامين ب12 ويعني هذا تلف العصب البصري، وهو العصب المسؤول عن نقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ وقد يُسبب ذلك فقدانًا تدريجيًا للبصر وظهور بقع عمياء ويُصاب أقل من 1% من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 باعتلال العصب البصري.