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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس السلام في غزة يدعو إسرائيل إلى إدخال مستلزمات الشتاء فورا

غرق خيام النازحين في غزة
غرق خيام النازحين في غزة
خاطر عبادة

حذر مجلس السلام في غزة، الذي يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عقب الفيضانات التي اجتاحت عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء خلال اليومين الماضيين.

وأعلن مجلس السلام ، الذي يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الوضع في القطاع لم يعد يقتصر على المخاطر الناجمة عن اقتراب فصل الشتاء، بل بات يشكّل حالة طوارئ إنسانية فورية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بإدخال المستلزمات اللازمة لتوفير المأوى الموقت والبنية التحتية، والمواد الضرورية لمواجهة فصل الشتاء.

وأكد المجلس، أنه حثّ الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بتعهداتها بموجب البروتوكول الإنساني، معتبراً أن استجابتها لا تزال غير كافية.

وفي المقابل، دعا المجلس قيادة حركة "حماس"، إلى الوفاء بتعهداتها من دون مزيد من التأخير، مشيراً إلى أنه مارس ضغوطاً متكررة عليها للموافقة على إلقاء سلاحها والتخلي عن السلطة والوفاء بالتزاماتها.

مجلس السلام في غزة إسرائيل غزة حماس

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