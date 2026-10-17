مجلس كنائس مصر يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمغادرة المستشفى

يتقدم مجلس كنائس مصر، برئاسة القس يشوع بخيت، الأمين العام، والأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء اللجان، بخالص التهنئة بمناسبة مغادرة قداسة البابا لاون الرابع عشر مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية روما، وعودته إلى الفاتيكان، بعد تحسن حالته الصحية، سائلين الله أن يمن على قداسته بتمام الشفاء ودوام الصحة والعافية.

ويعرب المجلس عن صلواته القلبية من أجل قداسة البابا، راعي الكنيسة الكاثوليكية، متمنيًا أن يواصل رسالته الروحية والإنسانية في نشر المحبة والسلام وتعزيز الحوار والتضامن بين الشعوب، وأن يبارك الله خدمته وجهوده من أجل عالم يسوده السلام والرجاء.

كما يرفع المجلس الشكر لله على تحسن الحالة الصحية لقداسته، متمنيًا له عودة كاملة إلى ممارسة مهامه المقدسة، وأن يحفظه الله ويمنحه القوة والحكمة لمواصلة رسالته في خدمة الكنيسة والإنسانية جمعاء.