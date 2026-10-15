الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر ترفع صلواتها من أجل شفاء البابا لاون

ترفع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلواتها من أجل قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وتصلي الكنيسة أن يمنح الله البابا لاون الرابع عشر الشفاء والقوة والسلام خلال رحلة علاجه، وأن يحيطه بنعمته ورعايته، ليواصل رسالته في خدمة الكنيسة وشعوب العالم.

كما تصلي الكنيسة من أجل الأطباء والفريق الطبي القائم على رعاية البابا، سائلة الله أن يمنحهم الحكمة والتوفيق في أداء رسالتهم، وأن يكلل جهودهم بالنجاح، ويمنح البابا تمام الصحة والعافية.