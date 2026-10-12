المطران كلاوديو لوراتي يدعو للصلاة من أجل قداسة البابا لاون قبل خضوعه لجراحة

دعا سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، جميع مؤمني النيابة الرسولية بمصر، إلى الصلاة، من أجل قداسة البابا لاون الرابع عشر، والتعبير عن قربهم الروحي منه، عقب إعلانه عزمه الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الأب الأقدس أن الفحوصات الطبية الأخيرة كشفت عن وجود عُقيدة صغيرة موضعية، في إحدى رئتيه، اكتُشفت في مرحلة مبكرة جدًا، مشيرًا إلى أنه قرر الخضوع لجراحة لاستئصالها، استجابةً لتوصيات الأطباء.

ودعا سيادة المطران المؤمنين إلى مرافقة الأب الأقدس بصلواتهم، سائلين الرب أن يمنحه القوة والسلام، وأن يبارك العملية الجراحية، ويكللها بالنجاح، ويهبه نعمة الشفاء التام.