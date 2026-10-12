الأنبا إبراهيم إسحق يترأس القداس بكنيسة العذراء بروما ويحتفل بمنح الدرجات الشماسية الصغرى

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بروما.

جاء ذلك في إطار مشاركة صاحب الغبطة في إحياء الذكرى العاشرة للإرشاد الرسولي "فرح الحب"، الصادر عن مثلث الرحمات، قداسة البابا فرنسيس، وذلك بدعوة من قداسة البابا لاون الرابع عشر.

شهد الاحتفال مشاركة أبناء الرعية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، الدارسين بروما، وكاهن الرعية الإيطالية المجاورة، وبعض ممثليها.

وخلال القداس الإلهي، احتفل صاحب الغبطة بمنح عدد من أبناء الرعية الدرجات الشماسية الصغرى، وهي: المرتل، والقارئ، والرسائلية.

وفي ختام الاحتفال، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.