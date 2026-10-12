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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس القداس بكنيسة العذراء بروما ويحتفل بمنح الدرجات الشماسية الصغرى

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بروما.

جاء ذلك في إطار مشاركة صاحب الغبطة في إحياء الذكرى العاشرة للإرشاد الرسولي "فرح الحب"، الصادر عن مثلث الرحمات، قداسة البابا فرنسيس، وذلك بدعوة من قداسة البابا لاون الرابع عشر.

شهد الاحتفال مشاركة أبناء الرعية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، الدارسين بروما، وكاهن الرعية الإيطالية المجاورة، وبعض ممثليها.

وخلال القداس الإلهي، احتفل صاحب الغبطة بمنح عدد من أبناء الرعية الدرجات الشماسية الصغرى، وهي: المرتل، والقارئ، والرسائلية.

وفي ختام الاحتفال، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك القداس الإلهي البابا فرنسيس البابا لاون الكهنة

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