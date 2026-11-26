أكد الدكتور أحمد الكلحي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الوطن قيمة عظيمة لا يدرك أهميتها البعض، محذرًا من محاولات تهميش قيمة الانتماء الوطني أو التقليل من شأنه.

وقال الكلحي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من أراد أن يتعلم معنى القيادة الحقيقية؛ فعليه أن يتعلم من مصر، بما تمتلكه من تاريخ عريق ومكانة حضارية ودور مؤثر في محيطها العربي والإسلامي.

ولفت إلى أن التفريط في الأوطان له عواقب وخيمة، داعيًا إلى النظر في أحوال الشعوب التي فقدت استقرارها نتيجة الخراب والدمار، فأصبح كثيرا من أبنائها يعانون التشرد والاغتراب في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مصر منَّ الله عليها بنعمة الأمن والأمان، مؤكدًا أن نعمة الاستقرار من أعظم النعم التي تستوجب الشكر والمحافظة عليها، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾.

الكلحي: يجب العمل من أجل مستقبل مصر

وأكد أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، وأن حب مصر لا يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يتجسد في الوعي بقيمتها، والتمسك باستقرارها، والعمل من أجل مستقبلها.