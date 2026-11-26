كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من التدخلات والمساعدات التي يجري تجهيزها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، بالتنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

حصر الاحتياجات وتحديد قيمة ونوعية المساعدات

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصلت هاتفيًا مع فرق الإغاثة، ووجّهت بسرعة حصر الاحتياجات وتحديد قيمة ونوعية المساعدات المقرر صرفها لأسر المتوفين والمصابين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسر الضحايا والمصابين

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لم تقتصر تدخلاتها على توفير المأكل والمشرب لأسر الضحايا والمصابين داخل المستشفيات، بل امتدت لتوفير سيارات مخصصة لنقل ودفن جثامين المتوفين إلى أي محافظة أو منطقة داخل مصر وفقًا لرغبة ذويهم.

تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا

وأكد أن هذه السيارات أصبحت متاحة للأسر لتيسير إجراءات نقل الجثامين، وذلك عقب صدور قرارات النيابة المختصة، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا وتقديم المساندة اللازمة لهم في أعقاب الحادث.