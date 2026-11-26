اعلنت وزارة الداخلية انه إستكمال فحص حادث تصطادم وحريق ناقلة مواد بترولية بأعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة وتحديد المتسبب فى وقوع الحادث .

أمكن التوصل لمقطع فيديو يوثق كيفية وقوع الحادث والذى يشير إلى أن قائد السيارة ماركة "هيونداى أفانتى سوداء اللون" حاول تخطى ناقلة المواد البترولية من جهة اليمين فإصطدم بالجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة ، فإختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنحرافه إلى أقصى اليسار وإصطدامه بسيارة "ميكروباص فان" تصادف مرورها وإنقلابه على الحاجز الخرسانى وإشتعال النيران بها، وتم إخطار النيابة العامة لإستكمال تحقيقاتها .





