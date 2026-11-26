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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة استهدفت سفينة تحمل شحنة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "في البحر الأسود جنوب أوديسا، استهدفت سفينة شحن جافة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "ألحقت ضربات أضرارًا بمحطة توليد طاقة بقدرة 330 كيلوفولت في خاركوف، ومحطة توليد طاقة بقدرة 150 كيلوفولت في زيليني غاي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطة توليد طاقة بقدرة 110 كيلوفولت في رادوميشل بمقاطعة جيتومير، وجميعها تغذي منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالكهرباء".