أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن من يخرج من بيته سعيًا على أسرته وطلبًا للرزق الحلال يدخل في معنى السعي في سبيل الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه فضل من يعمل لإعالة أبنائه أو والديه أو إعفاف نفسه.

وأوضح الشيخ مصطفى ثابت، خلال تصريح له، أن حادث الطريق الدائري الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقع في وقت عودة كثير من المواطنين من أعمالهم إلى منازلهم وأسرهم، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء من خرج طوال يومه سعيًا لتوفير احتياجات أبنائه وأسرته.

من هو الشهيد في سبيل الله؟

واستشهد بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، الذي روى أن رجلًا مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الصحابة بقوته ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله».

وأشار إلى أن الحديث يوضح عظيم أجر من يخرج للعمل وطلب الرزق الحلال، سواء كان هدفه الإنفاق على أبنائه الصغار، أو رعاية والديه المسنين، أو إعفاف نفسه عن سؤال الناس، مؤكدًا أن هذه المقاصد تجعل سعي الإنسان وعمله من أبواب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.