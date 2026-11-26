أشاد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشديد الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة، وتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المزارعين وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب وبالأسعار الرسمية المقررة.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيه وزير الزراعة باستمرار العمل داخل الجمعيات الزراعية حتى الانتهاء من خدمة آخر مزارع متواجد بها يعكس إدراكًا لأهمية الوقت بالنسبة للمزارعين، خاصة خلال الموسم الشتوي الذي يتطلب انتظام عمليات التسميد وتوفير مستلزمات الإنتاج دون تأخير، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يحتاج إلى خدمات زراعية منتظمة وسريعة تسانده في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ضبط منظومة الأسمدة أولوية لحماية الفلاح والإنتاج الزراعي

وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف الأسمدة المدعمة من الملفات الحيوية التي تتطلب رقابة مستمرة وحسمًا في مواجهة أي مخالفات، موضحًا أن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار العملية الزراعية، وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية نتيجة أي خلل في منظومة التوزيع.

وشدد على أهمية تكثيف الجولات المفاجئة على الجمعيات الزراعية، ومراجعة الأرصدة الفعلية للأسمدة، ومطابقة الكميات الواردة والمنصرفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تعطيل مصالح المزارعين أو حرمانهم من حقوقهم المقررة.

«كارت الفلاح» يعزز الشفافية ويحد من التلاعب

وأكد سمير أن الاعتماد على منظومة «كارت الفلاح» يمثل أحد الأدوات المهمة لضبط عمليات توزيع مستلزمات الإنتاج وتحقيق العدالة في وصول الدعم، مطالبًا بمواصلة تطوير المنظومة وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين أثناء استخدامها، بما يضمن سهولة الحصول على المقررات السمادية دون إجراءات معقدة أو تأخير.

دعم الفلاح استثمار مباشر في الأمن الغذائي

وأشار النائب محمد سمير إلى أن دعم المزارع المصري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد مساعدة اجتماعية، بل هو استثمار مباشر في الأمن الغذائي للدولة، باعتبار أن استقرار الإنتاج الزراعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وفي المواعيد المحددة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات الرقابية والنواب لرصد مشكلات المزارعين والعمل على حلها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة التوجيهات والقرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها الفلاح في الحقل والجمعية الزراعية، بما يعزز قدرته على مواصلة الإنتاج ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية.