شهدت قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع حالة من الحزن الشديد بعد إعلانهم أن السائق المتوفى في حادث حريق الوراق، أمس الأربعاء، ما هو إلا حسين إبراهيم، ابن القرية، والذي شهد له الجميع بالأخلاق الحسنة.

جاء الخبر بعد نشر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بطاقة السائق المتوفى والذي تسبب في حريق عدد من السيارات، والذي أحدث الفاجعة التي تعيشها مصر منذ أمس، حيث شهد جميع أبناء قريته له بالأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في سيارة وقود على الطريق الدائري بالتحديد بالوراق امتد إلى عدد من السيارات وسبب 31 حالة وفاة وعدداً من الإصابات، وتم الدفع بـ 35 سيارات إسعاف، وتم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات القريبة.

وتقوم النيابة العامة بمتابعة وفحص جميع ملابسات الحادث للوقوف على الأسباب، وتم تحرير محضر بالواقعة.