أصيب 12 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري نصف نقل بطريق مصر اسماعلية الصحراوى أمام قوطة الصلب اتجاه القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 12 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري نصف نقل بطريق مصر اسماعلية الصحراوى أمام قوطة الصلب اتجاه القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.