نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شهداء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لفقدان الضحايا، ومقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزقهم تمام الصحة والعافية، وأن يتجاوزوا آثار الحادث، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

متابعة أحوال المصابين والاطمئنان عليهم

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجَّه الدكتور أسامة الأزهري مديري مديريات الأوقاف المعنية بضرورة متابعة الموقف والتواصل المستمر مع المحافظين والجهات التنفيذية المختصة، للعمل على تقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بما يسهم في مساندتهم خلال هذه الظروف الصعبة.

كما شدد وزير الأوقاف على أهمية متابعة أحوال المصابين والاطمئنان عليهم، والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لأسرهم، في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها على التواصل مع المواطنين ومساندتهم في أوقات الشدائد.

وجدد وزير الأوقاف دعاءه إلى الله عز وجل بأن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



