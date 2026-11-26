



شهد مطار لاجوارديا الدولي بمدينة نيويورك حالة من التأهب الأمني، عقب صدور تحذير من سلطات مراقبة الحركة الجوية بشأن بلاغ عن احتمال وجود منظومة صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف (MANPADS) في منطقة تقع شرق المطار، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الطائرات وحركة الملاحة الجوية.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، أصدرت مراقبة الحركة الجوية تعليمات إلى أطقم الطائرات الموجودة في محيط المطار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، تحسبًا لاحتمال وجود تهديد صاروخي يستهدف الطائرات، خاصة خلال مراحل الإقلاع والهبوط التي تكون فيها الطائرات على ارتفاعات منخفضة.

ولم يتضمن التحذير، وفق المعلومات المتاحة، قرارًا بوقف شامل لحركة الطيران أو تعليق عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار، فيما استمرت المطالبة باتباع إجراءات الحذر أثناء التحليق في المنطقة المحيطة.



السلطات الأمريكية تحسم حقيقة التهديد

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير أمريكية بأن البلاغ المتعلق برصد منظومة صواريخ محمولة على الكتف قرب خليج فلاشينج، شرق المطار، اعتُبر غير موثوق بعد الفحص، مع استئناف رحلات المغادرة من مطار لاجوارديا.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة باعتبارها ثاني إنذار من هذا النوع يشهده المطار خلال العام الجاري، وفق تقارير متابعة للحادث، ما يسلط الضوء على حساسية الإجراءات الأمنية المرتبطة بحماية الطائرات من التهديدات الصاروخية المحتملة.

وتُعرف منظومات MANPADS بأنها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، تطلق صواريخ موجهة لاستهداف الطائرات، خصوصًا على الارتفاعات المنخفضة، وتشكل أحد التهديدات الأمنية التي تضعها سلطات الطيران في الحسبان عند التعامل مع البلاغات المتعلقة بسلامة المجال الجوي.

ووفقًا لإجراءات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، تتضمن بروتوكولات التعامل مع هذه التهديدات إخطار الطائرات بطبيعة الخطر وموقعه، والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع استمرار التحذيرات وفق مستوى التهديد وتقييم السلطات المعنية.