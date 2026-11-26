

هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وسط تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، في تطور جديد يعكس استمرار المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف، رغم التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان سماع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أنحاء العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع تقارير عن تعرض مواقع داخل المدينة لهجمات صاروخية، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن القوات الروسية استخدمت صواريخ باليستية في الهجوم.

العاصمة تعرضت لهجوم صاروخي

من جانبه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة تعرضت لهجوم صاروخي، موضحا أن مباني عدة تعرضت للاستهداف في الجانب الشرقي من المدينة، بالقرب من نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة إلى ضفتين.

وأضاف كليتشكو أن أحد المباني تعرض لأضرار جسيمة، فيما طالت الضربات مركزا تجاريا وموقعين آخرين، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تتابع تداعيات الهجوم، وداعيا السكان إلى البقاء داخل الملاجئ وعدم مغادرتها لحين زوال الخطر.

وأسفر الهجوم، وفقا للمعلومات التي أوردتها رويترز، عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، بينما تواصلت التطورات الميدانية بالتزامن مع استمرار التحذيرات من احتمالات وقوع ضربات إضافية.

ويأتي التصعيد في كييف ضمن موجة هجمات روسية متواصلة تستهدف مناطق أوكرانية مختلفة، إذ شهدت البنية التحتية للطاقة والغاز في البلاد ضربات خلال الساعات نفسها، تسببت في أضرار بمنشآت حيوية وانقطاعات للكهرباء في خمس مناطق أوكرانية، وفقا لتقارير رويترز.

وتكتسب الهجمات الأخيرة أهمية إضافية في ظل دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، واستمرار الخلافات بشأن شروط التسوية السياسية والضمانات الأمنية، وسط تحركات دولية متواصلة لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاق المواجهة.