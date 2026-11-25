تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة التي ينفذها حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، للتصدي لظاهرة التلوث السمعي، ورفع التعديات عن الطريق العام، وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الميدانية بجميع الشوارع والميادين، والتصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة، ومصادر الضوضاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على السكينة العامة وحقوق المواطنين في الحركة الآمنة، والمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وشارك في الحملة، اللواء علي عامر مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد أحمد موافي مأمور قسم شرطة أول المنصورة، والعقيد عقل صالح مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، والنقيب أحمد دراز معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة.

كما شارك من رئاسة حي غرب المنصورة، بإشراف محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي، منها عبد السلام عارف، والجيش، والهدى والنور، وترعة المنصورية، والجمهورية، ومجمع المحاكم، والمشاية السفلية.

وأسفرت الحملة في يومها التاسع عشر عن ضبط والتحفظ على 6 دراجات بخارية مخالفة، منها دراجة مزودة بشكمان معدل يصدر أصواتًا مزعجة، ودراجتان بدون لوحات معدنية، و3 دراجات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الدراجات المضبوطة إلى إدارة مرور الدقهلية.

كما تم رفع تعديات المحال التجارية والمقاهي والأكشاك على الأرصفة، وإخلاء الطريق من الباعة الجائلين، ومصادرة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التالفة المستخدمة في حجز أماكن انتظار السيارات بصورة عشوائية وغير قانونية.

وشملت الأعمال إزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وأسفرت عن تحرير 22 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 201 مضبوطة متنوعة، وإيداعها بمخازن الحي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعدم التهاون مع المخالفات، مؤكدًا ضرورة إعادة الأرصفة للمشاة، وتحقيق السيولة المرورية، والتصدي للتلوث السمعي، ومنع عودة الإشغالات، بما يضمن استعادة الانضباط والهدوء وراحة المواطنين.