عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لتشكيل مجلس إدارة مسجد النصر الجديد، ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للمصلين ورواد المسجد، بما يعزز رسالته الدينية والمجتمعية.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المسجد بما يتناسب مع مكانته الرمزية والدينية، والارتقاء برسالته الدينية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز دوره في خدمة المواطنين، وذلك في إطار سياسة وزارة الأوقاف وتحت إشراف مديرية الأوقاف بالدقهلية.

ووجه “ مرزوق” بضرورة الاهتمام بنظافة المسجد وصيانته، وحماية ممتلكاته، وحسن إدارة شؤونه، وتطوير الخدمات المقدمة للمصلين، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية، بما يحقق رسالة المسجد ويعظم دوره المجتمعي.

وشدّد المحافظ على أهمية تنظيم الدروس والمحاضرات والندوات الدينية، وتفعيل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية، والاهتمام بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ومكتبة المسجد، إلى جانب تنظيم دروس التقوية لطلاب المدارس، بعد الحصول على التصاريح اللازمة، بما يسهم في نشر القيم الدينية الأصيلة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالدقهلية، والمهندس يوسف الشتري رئيس شركة بن الشتري، والدكتور أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر، والشيخ عامر السيد عامر مدير المساجد بالدقهلية،