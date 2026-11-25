تواصل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن متابعة التطورات العسكرية والأمنية المرتبطة بالهجوم الذي استهدف ميناء جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث أعلن التحالف أن العمل جارٍ على تحديد نوع المقذوف الذي أطلقته الفصائل المسلحة باتجاه الميناء، في خطوة تستهدف الوقوف على طبيعة التهديد وتحديد خصائص السلاح المستخدم.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين التحالف والفصائل المسلحة في اليمن، واتساع نطاق التهديدات لتشمل منشآت حيوية ومواقع استراتيجية داخل الأراضي السعودية، بما يضع أمن الموانئ والبنية التحتية ضمن دائرة المخاطر المرتبطة بالتطورات الميدانية.

هجوم بصاروخين باليستيين

وكانت منطقة جازان قد شهدت، في 20 نوفمبر الجاري، هجوما بصاروخين باليستيين، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراضهما وتدميرهما بواسطة الدفاعات الجوية السعودية، قبل وصولهما إلى أهدافهما. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن شظايا سقطت نتيجة عملية الاعتراض في منطقة الشقيق، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الموقع.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الفصائل المسلحة يحيى سريع تنفيذ هجوم استهدف ميناء جازان ومحطة الشقيق الكهربائية، مدعيا تحقيق إصابات مباشرة وإلحاق أضرار بالمنشآت المستهدفة، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت حجم الأضرار التي تحدث عنها.

إصابات مباشرة

وتباينت الروايتان بشأن نتائج الهجوم؛ ففي حين تحدثت الفصائل المسلحة عن إصابات مباشرة، أكد التحالف اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ولم تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن وقوع أضرار واسعة في الميناء أو محطة الكهرباء.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمنطقة جازان، التي تضم منشآت صناعية ومرافق مرتبطة بقطاع الطاقة وحركة التجارة البحرية، فضلا عن قربها من مسارات الملاحة في البحر الأحمر.

وتترقب الأوساط المعنية إعلان نتائج الفحص الفني للمقذوف، بما يوضح طبيعته ومداه وقدراته، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من انعكاسات التصعيد العسكري على أمن المنشآت الحيوية واستقرار المنطقة.