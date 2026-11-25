دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 18 سيارة إطفاء وخزان مياه لموقع حريق الوراق بعد اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية وامتداد النيران للسيارات على الطريق.

اندلاع حريق الوراق

شهد شارع 10 بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشارع 10 في الوراق، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.