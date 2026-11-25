وجّه الإعلامي أحمد موسى التهنئة لمنتخب مصر تحت 17 سنة، بعد تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر، عقب الفوز الكبير على منتخب بنما بنتيجة 4-1.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معلقاً على الفوز:

"مبروك منتخب مصر العظيم للناشئين تحت 17 سنة.. منتخب الرجالة والأبطال.. الفوز على بنما 4-1 والتأهل للدور القادم في كأس العالم بقطر.. جيل مشرف لعب مباراة رائعة.. في انتظار وصولهم لأبعد نقطة في البطولة إن شاء الله.. شكراً الكابتن حسين عبد اللطيف والجهاز الفني والإداري".

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز برباعية مقابل هدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سجلها يوسف عبد الله "هدفين" في الدقيقتين 27 و48، وخالد مختار في الدقيقة 59، ومحمد جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 77، بينما سجل هدف بنما الوحيد تياغو تشالميرز في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف اليونان المتصدرة بـ9 نقاط، ويحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وأشاد احمد موسى بالروح القتالية والالتزام التكتيكي للاعبين طوال المباراة، مؤكداً أن هذا الجيل يبشر بمستقبل كبير للكرة المصرية، ويستحق كل الدعم في المرحلة المقبلة من البطولة.