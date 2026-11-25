نفذ الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عملية تفجير مضبوطة لنحو 4.4 طن متري من مادة أزيد الرصاص المتدهورة، داخل مصنع ذخيرة تابع للجيش في مدينة ميدلتاون بولاية أيوا، في عملية استهدفت التخلص من مخزون قديم من المواد شديدة الخطورة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تنفيذ العملية، إن التقارير الأولية الواردة من ولاية أيوا تشير إلى أن جهود الجيش لاحتواء آثار التفجير تجاوزت التوقعات بكثير.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية ميسوري، مايك كيهو، أن التحليلات الأولية التي أجراها الشركاء الفيدراليون ومسؤولو الأمن الداخلي والطوارئ في ولاية أيوا تشير إلى نجاح إجراءات التخفيف واحتواء الانفجار بصورة جيدة، خاصة أن ولاية ميسوري تقع جنوب أيوا وعلى مسار محتمل لسحابة الغبار الناتجة عن العملية.

وسبق التفجير إجلاء السكان المقيمين في نطاق 8 كيلومترات، أي نحو 5 أميال، من المصنع، فيما صدرت تعليمات للمقيمين على مسافة تصل إلى 32 كيلومتراً بالبقاء داخل منازلهم، تحسباً لأي تداعيات محتملة.

وفي إطار متابعة الآثار البيئية، نشرت وكالة حماية البيئة الأمريكية فرقاً متخصصة لجمع عينات من الهواء والتربة والمياه المحيطة بموقع التفجير، بينما لم يصدر الجيش الأمريكي حتى الآن تقييماً نهائياً للنتائج البيئية للعملية.

وجاء تنفيذ التفجير بعد قرار صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة، سمح بالمضي في العملية، وذلك بعدما قرر ترامب تعليق الخطة مؤقتاً لحين الحصول على الموافقة القضائية والتشاور مع حاكم ولاية أيوا المنتخب روب ساند.

وتعود خطورة المخزون المستهدف إلى احتوائه على مواد كيميائية قديمة تُستخدم في صناعة القنابل، كانت مخزنة داخل 68 برميلاً منذ عام 2009، وحذر المسؤولون من أن تدهورها بمرور الوقت يزيد احتمالات حدوث انفجار تلقائي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار التخلص منها عبر عملية تفجير تحت السيطرة.